Stablecoin a Aktie
WKN DE: A4243Z / ISIN: US85238K1007
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08.09.2026 15:10:39
StablecoinX Appoints Christopher Jensen As Chief Executive Officer
(RTTNews) - StablecoinX Inc. (USDE) said on Tuesday that it has appointed Christopher Jensen as chief executive officer with immediate effect. Jensen has succeeded Ted Chen, who will continue as Chairman of the board.
Jensen has joined StablecoinX from Franklin Templeton, where he was a senior vice president and served as portfolio manager and director of digital asset research.
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