Stabswechsel im Finanzressort beim Spezialchemiekonzern Evonik

Düsseldorf (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik bekommt eine neue Finanzchefin.

Die langjährige Finanzvorständin Ute Wolf scheide zum 1. April 2023 aus, Nachfolgerin werde die Leiterin der Division Performance Materials, Maike Schuh, teilte Evonik am Mittwoch mit. "Wir respektieren Utes Entscheidung, aus persönlichen Gründen für eine dritte Amtszeit im Vorstand nicht mehr zur Verfügung zu stehen", sagte Vorstandschef Christian Kullmann. Wolf, in deren Amtszeit vier Übernahmen fielen, wolle sich nach fast zehn Jahren im Vorstand künftig auf Tätigkeiten in Aufsichtsräten und Beiräten konzentrieren.

Maike Schuh arbeitet seit 2015 bei dem Essener Konzern. Im Bereich Performance Materials, dessen Geschäfte zum Verkauf gestellt worden sind, war sie unter anderem für Finanzen verantwortlich. Im Juli 2022 hatte die 48-Jährige die Leitung der Division übernommen.

