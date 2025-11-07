Stack Capital Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stack Capital Group hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Stack Capital Group -0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stack Capital Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1986,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at