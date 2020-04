Stadtbezirk Ouhai nun offen für Talente aus dem In- und Ausland; Live-Streaming findet am 12. April statt

WENZHOU, China, 13. April 2020 /PRNewswire/ -- Am 12. April um 8.30 Uhr Peking-Zeit (7:30 Uhr USA Ostküstenzeit) öffnet sich der Stadtbezirk Ouhai in Wenzhou, China, für Talente aus aller Welt, die sich bei 7 Universitäten, 23 Instituten und allen hiesigen Unternehmen bewerben können. Der Bezirk heißt Spitzentalente aus Übersee willkommen, die sich für Ouhai entscheiden und in Ouhai niederlassen wollen.

Der Bezirk Ouhai ermöglicht nun zwei Modi für die Ansiedlung von Talenten:

Der erste Modus ist die Ansiedlung von Talenten, bei der Spitzenkräfte, die an einer Universität oder in einem Unternehmen im Stadtbezirk Ouhai zugelassen werden, eine ihrem Niveau entsprechende individuelle Prämie von bis zu 5 Millionen Yuan erhalten sollen. Diese Talente kommen in den Genuss einer fortlaufenden Strategie zur Sicherung von Talenten, die es ihnen ermöglicht, hier zu arbeiten, zu leben, sich niederzulassen und Häuser zu kaufen und ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen.

Der zweite Modus beinhaltet die Ansiedlung von Projekten.

A. Projekte, die über den „Longji Cup", einem globalen Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum angesiedelt werden, erhalten einen „Entrepreneurship Coupon" von bis zu 6 Millionen Yuan sowie Projektentwicklungshilfe und -unterstützung.

B. „Die wertvollsten Investitionsprojekte im Stadtbezirk Ouhai für 2020" („The Most Valuable Investment Projects in Ouhai District, 2020"), die als Spitzenreiter aus dem „Capital-Attracted Talents"-Kanal hervorgehen, erhalten eine Geldmittelunterstützung von bis zu 2 Millionen Yuan.

C. Projekte, die über den Kanal für spezielle Wissenschafts- und Technologieprojekte der führenden Talente („Leading Talents Special Science and Technology Projects") angesiedelt werden, erhalten einen Projektentwicklungsfonds von bis zu 12 Millionen Yuan.

In China ist der Stadtbezirk Ouhai als ein Top-100-Distrikt für umfassende Stärke, Top-100-Distrikt für grüne Entwicklung, Top-100-Distrikt für innovative Wissenschaft und Technologie, Top-100-Distrikt für neuartige Urbanisierung sowie als das Zentrum für Schließgarnituren in China und als Sammelbecken der Universitäten südlich der Provinz Zhejiang berühmt. „Die Heimat der Juden im Orient" -- Ouhai, Wenzhou, wurde 2018 als Vorzeigebezirk auf nationaler Ebene für unabhängige Innovation in China ausgewählt, und 2019 in die Hauptposition des Greater Luoshan Mountain-umschließenden Korridors für wissenschaftliche Innovationen in der Provinz Zhejiang aufgewertet.

Spitzentalente aus Übersee können ein oder mehrere Projekte zur Talentauswahl und -förderung einreichen.

