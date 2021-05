Stadterneuerung in Liaoning und die 9. Internationale Ausstellung für moderne Architektur in China (Shenyang) fanden statt

Im Namen der Stadterneuerung das zukünftige Leben berühren.

SHENYANG, China, 15. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 13. Mai 2021 wurde in Shenyang die Liaoning Urban Renewal und die 9. China (Shenyang) International Modern Architecture Exposition abgehalten, so das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang.

14 Städte in der Provinz Liaoning und die Reform- und Innovationsdemonstrationszone Shenfu nahmen teil, um die Ergebnisse der Stadterneuerung und den Entwurf für die Stadtplanung und -entwicklung während des 14. Fünfjahresplans umfassend darzustellen.

Gleichzeitig nahmen mehr als 90 Firmen aus dem ganzen Land an der Ausstellung teil.

Als erste inländische Ausstellung mit dem Thema Stadterneuerung zeigt sie neue Ideen, neue Technologien und neue Materialien für den Städtebau in der gesamten Industriekette und ermöglicht es Bürgern und Unternehmen, die Städte der Zukunft, die Gemeinden der Zukunft und das Leben der Zukunft mit „Null Distanz" zu berühren.

Die Expo baut die Ausstellung zu einer populärwissenschaftlichen Plattform aus, um der Öffentlichkeit ein intuitives Verständnis für den Bau- und Betriebsprozess der Stadterneuerung und den zukünftigen Entwicklungsplan ihrer Heimatstadt zu vermitteln.

Die populärwissenschaftliche Plattform ist nicht nur zum Anzeigen da. Der interaktive Bereich, der von den Ausstellern eingerichtet wurde, ermöglicht es dem Publikum, wirklich in das zukünftige intelligente Technologieleben einzutauchen.

Um der Öffentlichkeit den Besuch der Ausstellung zu erleichtern, wird die Ausstellung am 14. Mai auf 20 Uhr verschoben, und am 15. Mai wird ein öffentlicher Besuchstag eingerichtet.

Bildanhänge Links:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=391223

Bildunterschrift: Am 13. Mai 2021 fand in Shenyang die Liaoning Urban Renewal und die 9. China (Shenyang) International Modern Architecture Exposition statt.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=391228

Bildunterschrift: Am 13. Mai 2021 fand in Shenyang die Liaoning Urban Renewal und die 9. China (Shenyang) International Modern Architecture Exposition statt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510360/1_Urban_Renewal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510361/2_Urban_Renewal.jpg