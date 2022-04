Städtetag fordert Bund-Sonderprogramm zur Integration der Flüchtlinge

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Städtetag hat ein Sonderprogramm des Bundes zur Integration der ukrainischen Flüchtlinge gefordert. Bereits existierende Förderprogramme sollten so gebündelt werden, dass Investitionen in Quartiere und Gebäude möglich werden. So müsse Personal für Beratung und Betreuung gefördert werden. Auch müsse man die Finanzierung für Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge über dieses Jahr hinaus sichern.

"Leider haben Bund und Länder sich noch nicht verständigt, wie es mit der Finanzierung ab 2023 weitergeht. Und es wurde die Entscheidung vertagt, wie sich der Bund an den Kosten der Integration beteiligt", monierte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. "Das schafft Planungsunsicherheit in den Kommunen."

Vor allem ostdeutschen Städten müsste wirksam geholfen werden, da sich in ostdeutschen Verkehrsknotenpunkten sowie in den großen Städten viele Menschen aus der Ukraine niederließen. Es brauche eine bessere Verteilung der Geflüchteten auf alle Kommunen, wie die ostdeutschen Städte nach einer Konferenz in Wismar betonten.

"Es geht darum, Wohnen, Arbeiten und Leben auch abseits der Metropolen attraktiver zu machen und dafür Integration aus einer Hand zu ermöglichen", erklärte der Städtetag.

Bürgermeister Thomas Beyer aus Wismar forderte, dass leerstehende Gebäude saniert und hergerichtet werden. Auch brauche man Sprach- und Qualifikationskurse. Zudem müsse man Arbeitsmöglichkeiten und Kontakte zur örtlichen Wirtschaft vermitteln und Angebote für Kinderbetreuung schaffen. "Dafür schlagen wir ein neues Bundesprogramm vor. Das sollte Wohnen, Arbeiten und Leben für Geflüchtete abseits der Metropolen attraktiver machen und ohne komplizierte Förderbürokratie auskommen", so Beyer.

