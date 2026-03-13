Städtetourismus 2025 spürbar belebt

Der Städtetourismus in Österreich boomt. Im abgelaufenen Jahr legten die Nächtigungsbuchungen in Wien und den acht Landeshauptstädten gegenüber 2024 um 6 Prozent auf rund 29,1 Millionen zu, wie die Marketingorganisation WienTourismus am Freitag mitteilte. Die Zahl der Touristinnen und Touristen erhöhte sich um 5 Prozent auf rund 13,5 Millionen. Rund zwei Drittel der Buchungen entfielen auf die Bundeshauptstadt.

Mit knapp 20,1 Millionen Nächtigungen erzielten die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Wien ein Nächtigungsplus von 7 Prozent. Mit großem Abstand dahinter folgte als zweitbeliebteste Destination die Stadt Salzburg mit 3,3 Millionen Übernachtungen (plus 5 Prozent). Rang drei belegte Innsbruck mit knapp 2 Millionen Nächtigungen (plus 4 Prozent). Zu den Top-5 gehörten weiters Graz (1,5 Millionen bzw. plus 5 Prozent) und Linz (gut 1 Million bzw. plus 1 Prozent).

Dahinter rangierten Klagenfurt mit 514.501 touristischen Übernachtungen (plus 3 Prozent), Bregenz mit 386.669 (plus 1 Prozent) und St. Pölten mit 238.336 (plus 3 Prozent). Das Schlusslicht bildete Eisenstadt mit 69.902 Nächtigungen, aber dem massivsten Zuwachs von 11 Prozent.

Fast ein Fünftel aller Buchungen

Die vorgelegten Zahlen belegen laut WienTourismus die Bedeutung des Tourismus mit seiner stabilisierenden Rolle für die Gesamtwirtschaft. Die Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt seien ganzjährig gefragte Ziele und 2025 für fast ein Fünftel (18 Prozent) aller Nächtigungsbuchungen in Österreich aufgekommen. Dabei legten sie über dem bundesweiten Schnitt zu.

Im gesamtösterreichischen Tourismus wurden im abgelaufenen Jahr 157,3 Millionen Nächtigungen verbucht - ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2024. Ohne die Städte würde dieses Wachstum laut WienTourismus nur 1 Prozent betragen.

"Der Städtetourismus ist ein zentraler Wachstumstreiber des österreichischen Gesamttourismus, das belegen die vorliegenden Kennzahlen der neun Hauptstädte eindrucksvoll, so WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner, der auch Vorsitzender der ARGE Städte, der Arbeitsgemeinschaft Städtetourismus der acht österreichischen Landeshauptstädte und der Bundeshauptstadt, ist.

Fokus auf Kunst und Kultur

Städte warteten saisonunabhängig mit einem reichhaltigen Kunst- und Kulturangebot auf, dessen Bandbreite sich von Theater, Konzert- und Opernhäusern über Galerien bis hin zu Museen, Ausstellungen und Entertainment-Großevents - heuer ganz besonders der 70. Eurovision Song Contest in Wien - erstrecke.

"Städtetourismus ist ein Ganzjahresprodukt und bietet damit auch Ganzjahresarbeitsplätze", betonte Kettner. Durch Spill-over-Effekte beschere er auch Branchen wie dem Handel einen kräftigen Impuls. Zugleich stelle Städtetourismus eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung lokaler infrastruktureller Entwicklungen und zum Erhalt von Kulturgütern dar, woraus vor allem die lokale Bevölkerung Nutzen ziehe.

kre/hel