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29.10.2026 06:31:29
Stag Industrial präsentierte Quartalsergebnisse
Stag Industrial hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stag Industrial 0,260 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 231,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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