Stag Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stag Industrial lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Stag Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 220,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahr 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Stag Industrial 845,18 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 767,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at