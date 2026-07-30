Stag Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stag Industrial hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Stag Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at