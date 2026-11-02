Stagwel a Aktie
WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097
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02.11.2026 11:00:37
Stagwell: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Stagwell (NASDAQ:STGW) raised its full-year guidance for adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, to a range of $490 million to $540 million. The shift toward software and artificial intelligence, or AI, transformation services is expanding operating margins and driving record net new business. For investors evaluating the business, the key question is how well management converts traditional agency relationships into software sales. Three things management said stand out.
Digital transformation work is leading revenue expansion as corporate clients retool their customer operations. Tracking two-year stack performance, which sums organic growth rates over two consecutive years, confirms that demand is persistent rather than one-time.
Landing major public sector assignments expands the business into non-cyclical federal agency work. Subcontracting assignments establish a presence that can anchor broader government consulting contracts over time.
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