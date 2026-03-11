Stagwell A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stagwell A hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 807,4 Millionen USD gegenüber 788,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,110 USD. Im letzten Jahr hatte Stagwell A einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,84 Milliarden USD umgesetzt.

