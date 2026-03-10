Stagwel a Aktie

Stagwel a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097

10.03.2026 16:29:02

Stagwell Shares Jump 20% After Strong Q4 And FY25 Results

(RTTNews) - Stagwell Inc. (STGW) shares surged 20.26 percent to $6.30, gaining $1.06 on Tuesday after the company reported improved fourth-quarter and full-year financial results.

The stock is currently trading at $6.30 compared with its previous close of $5.24. Shares opened at $6.50 and traded between $5.82 and $6.56 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 2.41 million shares, above the average volume of about 1.80 million shares.

Stagwell reported fourth-quarter net income is $12.66 million, or $0.05 per share, compared with $3.24 million, or $0.03 per share, in the same quarter last year. Revenue rose to $807.44 million from $788.71 million. For the full year 2025, net income increased to $29.10 million, or $0.08 per share, from $2.26 million, while annual revenue grew to $2.91 billion from $2.84 billion.

The stock has traded in a 52-week range of $4.03 to $7.17.

