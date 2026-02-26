|
26.02.2026 14:20:40
Stahlerzeugung in Deutschland im Januar 15 Prozent über Vorjahr
DOW JONES--Die Stahlerzeugung in Deutschland ist im Januar 2026 kräftig gestiegen. Mit knapp 3,1 Millionen Tonnen lag sie um 15 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Von einer nachhaltigen Trendwende könne dennoch keine Rede sein, schränkte der Lobbyverband jedoch ein. Trotz des aktuellen Anstiegs bleibe die Produktion rund 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Branche bewege sich damit nach wie vor unter ihrem langjährigen Niveau.
February 26, 2026 08:20 ET (13:20 GMT)
