31.10.2025 10:15:40

Stahltochter von Thyssenkrupp bekommt neue Chefin

DOW JONES--Thyssenkrupp Steel tauscht nach gut einem Jahr erneut seinen Vorstandssprecher aus. Geführt wird die Stahltochter des Ruhrkonzerns künftig von Marie Jaroni, wie das Unternehmen in Duisburg mitteilte. Der Aufsichtsrat berief die Managerin, die bisher für die Ressorts Vertrieb und Transformation im Vorstand saß, auf den CEO-Posten und verlängerte ihren Vertrag mit Wirkung zum 1. November um fünf Jahre.

Der bisherige Vorstandssprecher und COO Dennis Grimm, der erst seit August vergangenen Jahres an der Firmenspitze stand, legte seine Ämter nieder. Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung.

Jaroni habe in den vergangenen Jahren wesentliche Weichenstellungen beim Stahl vorgenommen, sagte Aufsichtsratschefin Ilse Henne. Als CEO könne sie mit ihrem Vorstandsteam Thyssenkrupp Steel in eine erfolgreiche Zukunft führen. Auch die Arbeitnehmerseite zeigte sich zufrieden mit der Wahl. Jaroni habe die Verhandlungen zu einem Sanierungstarifvertrag "ziel-, konsensorientiert und fair geführt", sagte Hennes Stellvertreter Knut Giesler von der IG Metall.

Jaroni übernimmt den Angaben zufolge übergangsweise auch die operative Produktionsverantwortung und die strategische Unternehmensführung.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 05:15 ET (09:15 GMT)

