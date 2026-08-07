Stainless Tankers ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stainless Tankers ASA Registered veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 NOK, nach 2,16 NOK im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 110,2 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stainless Tankers ASA Registered einen Umsatz von 102,1 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at