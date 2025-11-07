Stainless Tankers ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Stainless Tankers ASA Registered hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,70 NOK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 104,4 Millionen NOK, gegenüber 194,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at