Stainless Tankers ASA Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stainless Tankers ASA Registered ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stainless Tankers ASA Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,77 NOK. Im Vorjahresquartal waren 3,10 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 77,6 Millionen NOK – eine Minderung von 55,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 176,4 Millionen NOK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,51 NOK. Im letzten Jahr hatte Stainless Tankers ASA Registered einen Gewinn von 11,62 NOK je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,64 Prozent auf 420,65 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 733,29 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 USD sowie einen Umsatz von 40,00 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at