Stakeholder Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stakeholder Gold präsentierte in der am 01.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 185,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at