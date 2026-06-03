Stakeholder Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stakeholder Gold ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stakeholder Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Stakeholder Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at