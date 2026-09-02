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02.09.2026 06:31:29
Stakeholder Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stakeholder Gold hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Stakeholder Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,30 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen CAD gegenüber 0,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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