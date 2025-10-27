Stalexport Autostrady hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stalexport Autostrady präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 PLN je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stalexport Autostrady in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,5 Millionen PLN im Vergleich zu 160,8 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at