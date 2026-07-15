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15.07.2026 06:31:29
Stalexport Autostrady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stalexport Autostrady veröffentlichte am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 180,0 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,1 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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