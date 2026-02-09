09.02.2026 06:31:29

Stalexport Autostrady: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stalexport Autostrady gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 PLN erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Stalexport Autostrady 167,9 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 0,540 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Stalexport Autostrady in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 640,96 Millionen PLN im Vergleich zu 578,91 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

