Stalexport Autostrady verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stalexport Autostrady präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,44 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 PLN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Stalexport Autostrady mit einem Umsatz von insgesamt 199,7 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 15,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at