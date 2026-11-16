Stallion India Fluorochemicals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stallion India Fluorochemicals lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,21 INR. Im letzten Jahr hatte Stallion India Fluorochemicals einen Gewinn von 1,21 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,36 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at