30.01.2026 06:31:29
Stallion India Fluorochemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Stallion India Fluorochemicals hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stallion India Fluorochemicals 1,23 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 851,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
