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13.08.2026 06:31:29
Stallion India Fluorochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stallion India Fluorochemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stallion India Fluorochemicals ein EPS von 1,11 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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