Stallion Uranium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stallion Uranium hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stallion Uranium ein EPS von -0,560 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,740 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at