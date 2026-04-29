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29.04.2026 06:31:29
Stallion Uranium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stallion Uranium hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stallion Uranium ein EPS von -0,560 CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,740 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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