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22.05.2026 06:31:29
Stalprodukt legte Quartalsergebnis vor
Stalprodukt hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,41 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,460 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stalprodukt in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 888,7 Millionen PLN im Vergleich zu 1,03 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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