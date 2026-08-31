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31.08.2026 06:31:29
Stalprodukt präsentierte Quartalsergebnisse
Stalprodukt hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,760 PLN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stalprodukt im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 951,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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