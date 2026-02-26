Stalprodukt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stalprodukt stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,19 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10,59 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 863,3 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stalprodukt 1,00 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,940 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,28 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,74 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 3,83 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 41,44 PLN prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,81 Milliarden PLN erwartet.

Redaktion finanzen.at