Stalprodukt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stalprodukt stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,55 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,530 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,86 Prozent auf 1,04 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 889,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at