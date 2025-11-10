|
10.11.2025 06:31:29
Stalprofil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stalprofil hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,19 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,170 PLN je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stalprofil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 288,3 Millionen PLN im Vergleich zu 355,6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
