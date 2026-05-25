Stalprofil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stalprofil gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,09 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 PLN je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,07 Prozent auf 383,7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Stalprofil 573,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at