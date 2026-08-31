Stalprofil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Stalprofil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stalprofil ein EPS von 0,140 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,71 Prozent auf 452,9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Stalprofil 609,6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at