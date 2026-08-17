Stamen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stamen ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stamen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,88 JPY gegenüber 5,57 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Stamen 1,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 900,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at