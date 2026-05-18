Stamen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Stamen hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stamen 2,65 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 812,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at