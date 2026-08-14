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14.08.2026 06:31:29
Stampede Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Stampede Capital hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stampede Capital ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 47,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 31,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stampede Capital 69,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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