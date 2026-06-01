Stampede Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stampede Capital gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 62,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stampede Capital 54,7 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Stampede Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 57,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 229,45 Millionen INR. Im Vorjahr waren 145,77 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at