Stampede Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stampede Capital hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at