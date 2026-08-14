Stampede Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Stampede Capital lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,39 Prozent auf 47,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 69,2 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at