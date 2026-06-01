Stampede Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Stampede Capital veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stampede Capital 0,020 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stampede Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 54,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,070 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,45 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 145,77 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at