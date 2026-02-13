Stampede Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stampede Capital hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stampede Capital 0,020 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 42,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stampede Capital 41,4 Millionen INR umgesetzt.

