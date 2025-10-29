Stamper Oil Gas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stamper Oil Gas hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stamper Oil Gas ein EPS von -0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,500 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at