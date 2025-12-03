Stamper Oil Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stamper Oil Gas hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

