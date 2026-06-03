Stamper Oil Gas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stamper Oil Gas präsentierte am 01.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at