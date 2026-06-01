Standard Batteries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Standard Batteries hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Standard Batteries ein Ergebnis je Aktie von -0,280 INR vermeldet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,960 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Batteries 1,58 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at