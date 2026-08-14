Standard Batteries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Standard Batteries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Batteries ebenfalls 0,260 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at