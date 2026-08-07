Standard BioTools gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Standard BioTools präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Standard BioTools ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Standard BioTools hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at